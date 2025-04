L’Iran et le Zimbabwe condamnent les crimes du régime sioniste

Lors de la troisième conférence sur la coopération économique entre l'Iran et l'Afrique, qui s’est tenue ce dimanche, Masoud Pezeshkian a rencontré le vice-président du Zimbabwe, Constantine Chiwenga, et a réaffirmé l'importance de maintenir et de développer ces relations amicales. Il a ajouté que cela constituerait une opportunité pour renforcer la coopération internationale.

Dans cette rencontre, le président de la RII, a également évoqué la persistance des crimes du régime sioniste, déclarant que les pays islamiques, ainsi que ceux non islamiques, devraient coopérer pour empêcher la poursuite des actions déstabilisatrices de ce régime et pour instaurer la paix et la sécurité conformément au droit international. Il a souligné qu’avec unité et cohésion, les agresseurs peuvent être contraints de mettre fin à leurs crimes.

Les deux parties ont également exprimé leur inquiétude face à la grave violation des droits de l'homme en Palestine, insistant sur la nécessité d'utiliser les capacités internationales pour respecter le droit à l'autodétermination des Palestiniens. Ils ont également condamné le soutien des pays expansionnistes aux crimes du régime d'Occupation sioniste.