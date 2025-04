Rapport d'Amiral Irani et de Takht Ravanchi à la commission de la sécurité nationale : un accord dépend de l'annulation totale des sanctions

« Ibrahim Rezai », porte-parole de la commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien, a expliqué que lors de la séance de ce dimanche 7 avril 2025, l’amiral Shahram Irani, commandant de la Force navale stratégique de l’armée iranienne, était l’invité de la commission.

Dans son discours, il a affirmé que le Golfe Persique, depuis la nuit des temps et pour l’éternité, restera le Golfe Persique. Il a souligné que ce golfe est indissociable du nom de nos martyrs et que, grâce à la Révolution islamique et aux sacrifices de nos martyrs, la puissance navale de la République islamique d'Iran domine non seulement le Golfe Persique, mais aussi l'océan Indien, ainsi que toutes les voies maritimes et océans du monde, avec le drapeau iranien flottant aux côtés de nos navires de guerre, symbolisant la grandeur de la République islamique d’Iran.

Lors de cette réunion, l’amiral Irani a évoqué les récentes allégations américaines concernant la frappe présumée contre la frégate Zagros de l'Iran en mer Rouge, les qualifiant de « blague du siècle ». Il a ajouté que, pour démontrer la puissance de la marine iranienne, le Zagros a été déployé après cette fausse rumeur.

Le porte-parole a également rapporté que le vice-ministre des Affaires étrangères, M. Takht Ravanchi, a présenté un compte-rendu des négociations récentes entre la République islamique et les États-Unis, soulignant que les deux premières sessions avaient porté sur des principes généraux, avec des attentes pour des discussions plus détaillées lors de la troisième session.

M. Takht Ravanchi a mentionné les positions contradictoires des Américains, insistant sur le fait que l'enrichissement de l'uranium à l'intérieur des frontières iraniennes est une ligne rouge qu'Iran ne franchira pas.