L'Iran construit une route [au sud de la frontière Iran-Arménie] reliant l'Azerbaïdjan au Nakhitchevan

Avant de se rendre en République d'Azerbaïdjan, Massoud Pezeshkian a expliqué l'état actuel des relations entre les deux pays voisins dans une interview accordée à la chaîne de télévision publique de la République d'Azerbaïdjan.

Certains des sujets les plus importants de cet entretien sont les suivants :

Chaque Etat doit respecter l’intégrité territoriale des pays voisins ; Les relations frontalières entre les pays seront également résolues lorsque les relations politiques et commerciales seront établies conformément aux droits des parties.

Nous préparons une route [au sud de la frontière Iran-Arménie] pour que nos chers frères et sœurs de la République d'Azerbaïdjan puissent entrer au département du Nakhitchevan depuis l'Iran.

L’Iran et l’Azerbaïdjan peuvent coopérer dans le domaine de l’énergie solaire et éolienne. Les industries et les universités peuvent s’engager dans ce domaine.

Dans le cas de l’énergie propre, il existe une capacité dans la rivière Aras, où des barrages ont été créés.

« Nous espérons pouvoir résoudre les différends entre la République d’Azerbaïdjan et l’Arménie, en tenant compte des lois et cadres internationaux existants. », insiste Massoud Pezeshkian qui, lui-même maîtrise parfaitement la langue azérie.