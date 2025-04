Une cyberattaque contre les infrastructures iraniennes déjouée

Selon un rapport officiel, pendant l'hiver dernier, plus de 101 000 cyberattaques contre les infrastructures d’Iran ont été détectées et déjouées. Ces attaques, provenant principalement d’Ukraine et des États-Unis, ont ciblé des services critiques tels que les banques et les réseaux de télécommunications, et ont donné lieu à plus de 5 000 heures de contre-mesures de la part des services iraniens de la protection du cyberespace. En moyenne, 1 130 attaques ont été détectées quotidiennement, certaines dépassant les 100 Go de trafic, démontrant la gravité des cybermenaces.