L'Iran et la République d'Azerbaïdjan ont signé sept protocoles d'accord communs

Selon l'IRNA, citant la présidence de la République, lors du déplacement de Massoud Pezeshkian en République d'Azerbaïdjan, des responsables des deux pays, en présence des présidents de l'Iran et de l'Azerbaïdjan, ont signé sept protocoles de coopération communs.

Outre la déclaration conjointe signée par les présidents, des protocoles d'accord ont été conclus dans les domaines suivants : concertations politiques, transport, échanges culturels, coopération sanitaire, collaboration médiatique et investissements.

Toujours selon l'IRNA, le président de la République islamique d'Iran est arrivé à l'aéroport international Heydar Aliyev de Bakou lundi à midi, heure locale, accueilli par Yagoub Eyoubov, vice-Premier ministre, et Samir Sharifov, vice-ministre des Affaires étrangères.

La participation et l’intervention de Massoud Pezeshkian à une réunion conjointe des acteurs économiques des deux pays, en compagnie du président azerbaïdjanais, ainsi qu'une rencontre avec les Iraniens résidant en Azerbaïdjan, figurent également parmi les autres programmes de sa visite à Bakou.

À noter que Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères, Abbas Aliabadi, ministre de l'Énergie, Sattar Hashemi, ministre des Communications et des Technologies de l'information, Seyed Reza Salehi Amiri, ministre du Patrimoine culturel, de l'Artisanat et du Tourisme, Farzaneh Sadegh Malvajerd, ministre des Routes et du Développement urbain, ainsi que Mehdi Sanaei, conseiller politique du président, accompagnent Massoud Pezeshkian dans ce voyage.

La visite officielle du président de la République islamique d'Iran en République d'Azerbaïdjan constitue l'une des étapes importantes du quatorzième gouvernement dans le domaine de la diplomatie régionale et de voisinage ; une visite qui s'inscrit dans la continuité du processus de relance des relations entre les deux pays amorcé ces dernières années.