Pezeshkian : L’Iran et l’Azerbaïdjan peuvent instaurer la paix et la sécurité dans la région

Ce lundi, lors de cette conférence de presse, Pezeshkian a tout d'abord exprimé sa gratitude pour l’accueil chaleureux d’Ilham Aliyev, précisant : « Je remercie le président Aliyev pour son attention particulière portée à la région, à l’Azerbaïdjan et aux relations bilatérales. Nous pouvons coopérer dans tous les domaines possibles. »

Soulignant que les relations entre l’Iran et l’Azerbaïdjan sont historiques, il a poursuivi : « Nos deux pays, en tant que voisins, ont toujours été des soutiens l’un pour l’autre. Nous partageons de nombreux points communs sur les plans religieux, idéologique et politique. Nous sommes attachés à ces liens, nous en sommes fiers et nous nous efforçons de renforcer nos relations sur cette base. »

Le président iranien a qualifié les accords conclus entre les deux pays de stratégiques et importants : « Mon cher frère, Ilham Aliyev, a donné l’ordre aux ministres et aux responsables de l’Azerbaïdjan de mettre en œuvre le programme stratégique conjoint. De notre côté, nous avons demandé au ministre iranien des Affaires étrangères de suivre de près ce programme stratégique afin d’élargir notre coopération dans les domaines scientifique, politique, économique et sécuritaire. »

Il a poursuivi : « L’Iran et l’Azerbaïdjan peuvent, par une coopération active, instaurer la paix et la sécurité dans la région et résoudre ensemble les problèmes. Si tous les pays islamiques et voisins s’unissent, respectent l'intégrité territoriale de chacun, développent leurs coopérations sur la base de points de vue communs et renforcent leurs relations, nous pourrons avancer ensemble. »

Pezeshkian a également insisté sur l’importance d’élargir les échanges financiers et commerciaux : « Nous devons améliorer nos voies de communication, établir des corridors communs, et encourager nos producteurs à collaborer. Si nous avançons main dans la main dans les domaines scientifique, culturel, productif et politique, nous empêcherons ceux qui cherchent à perturber nos relations ou à semer la discorde. »

Il a ajouté : « Avec la volonté que je perçois chez mon cher frère Ilham Aliyev et celle de la République islamique d’Iran pour développer les relations avec l’Azerbaïdjan, je suis confiant qu’avec l’aide de Dieu, tous les accords conclus seront mis en œuvre. »

En conclusion, il a déclaré : « Nous sommes déterminés à appliquer pleinement les accords signés avec l’Azerbaïdjan et, avec la grâce divine, nous tracerons un avenir meilleur pour l’Iran, l’Azerbaïdjan et la région du Moyen-Orient. »

Pezeshkian a aussi confié : « Lorsque je suis en Azerbaïdjan, je n’ai pas le sentiment d’être dans un pays étranger. J’espère que nous développerons nos relations économiques, culturelles, scientifiques, sécuritaires et militaires pour construire un avenir dont nos jeunes générations pourront être fières. »

Aliyev : Les accords de coopération entre l’Iran et l’Azerbaïdjan ouvriront la voie au développement futur des relations

Au début de la conférence de presse, Ilham Aliyev, président de l’Azerbaïdjan, a chaleureusement accueilli son homologue iranien et sa délégation : « Les peuples de nos deux pays entretiennent depuis longtemps des relations fraternelles, et les relations entre nos gouvernements reposent également sur cette base solide. Je suis convaincu que cette visite contribuera à l’élargissement et au développement de nos coopérations. »

Faisant référence à leurs discussions communes et privées, Aliyev a ajouté : « Aujourd'hui, nous avons insisté sur l'importance stratégique de nos relations. Notre objectif commun est d’étendre nos activités et relations bilatérales. »

Il a souligné : « Des documents très importants ont été signés aujourd’hui. Leur signature en présence des deux présidents témoigne de notre engagement pour un rapprochement accru dans tous les domaines. »

Aliyev a également abordé la coopération dans les organisations internationales : « L’Azerbaïdjan et l’Iran se soutiennent mutuellement dans le cadre de leurs engagements dans des organisations telles que l’ONU, l’Organisation de Coopération Économique (ECO) et l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI). »

Il a précisé que cette coopération repose sur la sécurité régionale et a noté : « Outre les relations bilatérales, nous disposons également de conditions favorables pour développer des coopérations régionales et multilatérales. De nombreux projets économiques communs sont en cours. »

Par ailleurs, Aliyev a présenté ses condoléances au gouvernement et au peuple iraniens à la suite de l’explosion au port de Shahid Rajaï ayant entraîné la mort de plusieurs Iraniens à Bandar Abbas : « Nous prions pour le repos des âmes des victimes et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. »

Enfin, Ilham Aliyev a conclu : « Nous attachons une importance particulière aux évolutions régionales, à la paix durable, au respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté des États, ainsi qu’au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures. »