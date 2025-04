Ministre de la Défense : Le régime sioniste est devenu un symbole du terrorisme mondial

Le général de brigade Amir Nasirzadeh, ministre de la Défense et du soutien aux forces armées de la République islamique d'Iran, a rencontré et discuté ce lundi 28 avril avec Mme "Oppah Muchinguri Kashiri", ministre de la Défense de la République du Zimbabwe, à Téhéran.

Lors de cette rencontre, le ministre a souligné que depuis la victoire de la révolution islamique, le continent africain a toujours occupé une place spéciale dans la politique étrangère de l'Iran, précisant que cette place est le reflet de l'essence de la révolution islamique, fondée sur le soutien aux pays indépendants et révolutionnaires d'une part, et sur les efforts des pays africains pour acquérir leur indépendance face au système colonial d'autre part.

Le ministre a ajouté : "L'histoire brillante du gouvernement et du peuple du Zimbabwe dans la lutte contre le colonialisme, le racisme et l'apartheid, non seulement en Afrique mais dans le monde entier, est reconnue et respectée, et c'est précisément ce qui place le Zimbabwe parmi les bons et anciens amis de la République islamique d'Iran en Afrique."

Il a ensuite évoqué l'importance des développements politiques et sécuritaires en Afrique, en particulier dans la région de l'Afrique australe, soulignant que la présence de pays importants comme le Zimbabwe la rend encore plus cruciale. Il a précisé : "Au cours des deux à trois dernières années, nous avons assisté à un mouvement révolutionnaire de certains pays d'Afrique de l'Ouest cherchant à se libérer des chaînes du néocolonialisme, et nous devons souligner que la République islamique d'Iran est prête à collaborer et à soutenir les pays indépendants pour garantir leurs intérêts nationaux, en mettant l'accent sur leur identité et leur culture, et pour atteindre des bénéfices communs qui seront profitables aux peuples indépendants."

En abordant la question du terrorisme organisé par le système de domination mondiale dans de nombreuses régions du monde, le ministre a déclaré : "Le terrorisme, et son expansion vers le sud du continent africain, représentent parmi les plus grandes menaces et préoccupations pour les gouvernements de cette région. Et comme faire face au phénomène du terrorisme nécessite avant tout de l'expérience, de la formation et des équipements, la République islamique d'Iran, forte de ses nombreuses années d'expérience dans la lutte contre le terrorisme, est en mesure d'apporter des aides stratégiques au Zimbabwe."

Le ministre de la Défense et du soutien aux forces armées a conclu en évoquant les massacres sauvages et le meurtre de près de 50 000 Palestiniens et Libanais, dont des enfants, en raison du soutien des États-Unis et des pays occidentaux, tout cela dans le silence des institutions internationales. Il a ajouté : "Aujourd'hui, le régime sioniste est devenu un symbole du terrorisme d'État dans le monde."