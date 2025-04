Téhéran condamne les attaques meurtrières des États-Unis au Yémen

Dans une déclaration faite lundi, Baghaï a déclaré que les attaques militaires américaines continues contre des cibles civiles, des infrastructures clés et des habitations dans diverses régions du Yémen, qui ont tué des centaines d'innocents, s'apparentent à un « crime de guerre ».

Il a fustigé les Nations unies et les organismes de défense des droits de l'homme pour leur silence et leur indifférence face aux attaques américaines qui constituent une violation flagrante de la loi et une atteinte répétée à la souveraineté nationale et à l'intégrité territoriale du Yémen.

Le porte-parole iranien a ajouté que le régime israélien poursuivait sa guerre génocidaire en Palestine et ses actes d'agression contre le Liban.

Baghaï a déclaré que l'agression militaire américaine contre le Yémen s'inscrit dans le cadre du plan diabolique du régime israélien visant à "détruire et affaiblir les pays musulmans et à répandre l'insécurité dans toute la région de l'Asie de l'Ouest".

Il a souligné que tous les pays musulmans ont la responsabilité historique d'adopter des stratégies efficaces pour mettre fin au massacre du peuple musulman du Yémen et pour empêcher la poursuite du génocide à Gaza et en Cisjordanie.