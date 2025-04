L’incendie est presque éteint grâce aux efforts des braves pompiers iraniens.

La plupart des blessés ont déjà quitté l’hôpital après avoir y avoir été soignées.

Seuls 120 blessés sont encore hospitalisés.



Déterminer la cause définitive de cet incident nécessite un examen complet et approfondi de ses différents aspects, ce qui, en raison des exigences d'expertise, nécessite des processus techniques et de laboratoire.