Ghalibaf met en garde Netanyahou pour son « illusion inutile » contre l’Iran

Lors d’un discours contre les propos des dirigeants israéliens contre les contacts indirects Téhéran-Washington, Ghalibaf a déclaré : « Même 1% d'agression contre l'Iran est comme mettre le feu à un baril de poudre à canon qui fera exploser la région. »

Ciblant Netanyahou, le chef du législatif iranien ajoute : « Le Premier ministre sioniste criminel a une fois de plus choisi la voie de l'exagération pour empêcher sa mort politique et a menacé la grande nation d'Iran. Le pauvre type qui change d'itinéraire de vol tous les jours par peur d'être arrêté, est le criminel le plus détesté de l'histoire moderne. »