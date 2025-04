Message de condoléances de Xi Jinping à Pezeshkian suite à l’explosion à Bandar Abbas

La chaîne chinoise CGTN a rapporté ce mardi 29 avril que le président chinois avait exprimé ses condoléances à son homologue iranien après l’explosion violente et meurtrière survenue dans le port de Shahid Rajaï.

Dans son message, Xi Jinping a déclaré : « J’ai été profondément choqué d’apprendre l’explosion survenue dans le port de Shahid Rajaee, à Bandar Abbas, dans le sud de l’Iran, ainsi que les lourdes pertes humaines et les dégâts matériels qu’elle a engendrés. »

Il a ajouté : « Au nom du gouvernement et du peuple chinois, j’exprime ma profonde sympathie et mes sincères condoléances aux familles des victimes, aux blessés et aux populations affectées. »

Lundi également, Guo Jiakun, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a exprimé : « La Chine présente ses plus sincères condoléances aux victimes de l’explosion au port de Shahid Rajaï, dans le sud de l’Iran, et adresse ses pensées au gouvernement iranien, aux familles endeuillées et aux blessés. Nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. »

La violente explosion, survenue le samedi 26 avril 2025 (6 Ordibehesht 1404), dans le port de Shahid Rajaï à Bandar Abbas, a causé la mort de 70 personnes, fait 6 disparus et plus de 1 000 blessés. Les causes exactes de l’incident ne sont pas encore connues.