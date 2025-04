Condoléances du Premier ministre irakien à l’Iran après l’explosion au port Shahid Rajaee

Selon le site officiel de la présidence iranienne, lors de cet appel mardi, al-Sudani a présenté ses condoléances pour les victimes iraniennes de cet incident. Il a déclaré :

« Nous aurions préféré que cet échange ait lieu dans des circonstances moins douloureuses. Du fond du cœur, je présente mes condoléances à Votre Excellence, au Guide suprême de la Révolution islamique et au noble peuple d'Iran. Nous prions Dieu Tout-Puissant d’accorder sa miséricorde aux défunts et une guérison rapide aux blessés. »

Il a également affirmé la disponibilité totale du gouvernement irakien à fournir toute forme d’aide et de coopération, précisant que le ministre de l’Intérieur irakien avait été chargé de coordonner avec son homologue iranien à cette fin.

S’appuyant sur les enseignements coraniques concernant l’unité de la communauté islamique, al-Sudani a souligné :

« Nous, les croyants, sommes comme un seul corps ; quand une partie souffre, toutes les autres en ressentent la douleur. Que Dieu protège la République islamique d’Iran de tout mal et de toute épreuve. »

Il a conclu en transmettant ses salutations chaleureuses au Guide suprême et ses vœux de patience et de santé au peuple iranien.

Le président Pezeshkian, de son côté, a remercié le Premier ministre irakien pour son appel et ses marques de solidarité. Il a précisé que les causes de l’incident faisaient l’objet d’une enquête approfondie, mais que la priorité avait d’abord été donnée à l’extinction complète de l’incendie et à la sécurisation de la zone. Il a ajouté que la situation est désormais sous contrôle et que les opérations de nettoyage et de prévention de futurs accidents sont en cours.

Il a conclu : « Nous considérons l’Irak comme un pays frère, ami et sincère, et espérons rester unis et solidaires à chaque étape.»