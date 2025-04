Le commandant de la marine du CGRI : la sécurité du Golfe Persique doit être assurée par les peuples de la région

Selon le communiqué des relations publiques de la marine du CGRI, il a souligné, à l’occasion de la Journée nationale du Golfe Persique (30 avril) : « La présence des puissances étrangères constitue une menace à la sécurité. Les pays de la région doivent coopérer entre eux sans intervention des puissances extra-régionales. »

Le contre-amiral Tangsiri a mis en garde contre les intentions des puissances impérialistes dans la région, ajoutant : « Les ennemis cherchent à provoquer l’insécurité et à vendre des armes. Mais l’Iran a toujours été et restera garant de la sécurité dans le Golfe Persique. »

Il a souligné que le 30 avril commémore la libération de cette voie maritime stratégique après 117 ans d’occupation portugaise, grâce au courage d’Imam Qoli Khan et des commandants safavides.

Il a rappelé que le Golfe Persique, bien avant l’ère du pétrole et du gaz, occupait déjà une place géostratégique capitale, et que cette importance historique n’a fait que croître :

« 62 % du pétrole et 40 % du gaz de la région transitent par cette voie, démontrant son rôle vital dans l’économie mondiale. »

Enfin, il a déclaré : « Aujourd’hui, nous assurons la sécurité du détroit d’Hormuz avec fermeté. Plus de 80 navires y transitent chaque jour. »