Un escroc impliqué dans une affaire de 860 000 dollars extradé vers l’Iran

Grâce aux capacités de coordination d’Interpol et aux démarches conjointes avec les autorités compétentes, un avis de recherche international (notice rouge) a été émis contre le suspect. Sa localisation a été activement poursuivie, en particulier dans les pays de la région.

Il a souligné les efforts inlassables déployés par la police internationale de la FARAJA (Force de l'Ordre de la République islamique d'Iran) et précisé : « Parallèlement aux démarches internationales entreprises pour localiser le suspect dans les pays potentiels de transit, et à la diffusion de l’avis de recherche rouge (notice rouge) auprès des autorités compétentes, l’intéressé a finalement été appréhendé aux points d’entrée et de sortie du pays, et remis ce mardi 29 avril (9 Ordibehesht) aux autorités judiciaires pour la poursuite de la procédure. »