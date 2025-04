Les ambassadeurs étrangers signent le registre de condoléances en hommage aux victimes de l’explosion au port Shahid Rajaï

Au cours de cette cérémonie, les diplomates ont présenté, au nom de leurs gouvernements respectifs, leurs condoléances et marques de solidarité aux familles endeuillées ainsi qu’au gouvernement et au peuple iranien, et ont exprimé leurs vœux de rétablissement aux blessés. Ils ont également échangé avec Javad Ma'boudifar, directeur par intérim du protocole au ministère des Affaires étrangères.

La cérémonie s’est déroulée tout au long de la journée de mardi, dans les locaux du ministère, en présence d’un grand nombre de représentants diplomatiques et internationaux basés à Téhéran.