Cour internationale de justice : l'Afrique du Sud condamne Israël pour le « champ de bataille » de Gaza

Dans son allocution d'ouverture, M. Dangor a déclaré que, sous le regard du monde, les Palestiniens sont victimes d'atrocités, de crimes, de persécutions, d'apartheid et de génocide.

« Pendant que nous regardons, le regard des Palestiniens est carrément dirigé vers la communauté internationale ».

Le représentant sud-africain a affirmé qu'Israël commettait des crimes à Gaza et dans les territoires occupés en toute impunité. «Nous souhaitons souligner l'impunité avec laquelle Israël inflige ces dommages. Israël continue d'agir en toute impunité car il jouit d'une certaine forme d'exceptionnalisme qui lui permet de ne pas avoir à rendre compte du droit et des normes internationales».

«Tout pays ou entité qui cherche à tenir Israël pour responsable de ses actions inhumaines et illégales fait l'objet de contre-mesures et de sanctions dont les Nations Unies et cette Cour n'ont pas été épargnées».

Par ailleurs, M. Dangor a dénoncé l'interdiction par Israël de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens et a établi un lien entre les récentes attaques contre l'UNRWA et des objectifs politiques plus vastes.