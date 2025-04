Araghchi souligne le renforcement de la coopération entre l'Iran et l'Algérie dans les forums internationaux

Lors d’un entretien au téléphone, mardi, avec le ministre algérien des affaires étrangères, Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a discuté des relations bilatérales et des développements régionaux et internationaux.

Le ministre iranien des affaires étrangères a évoqué l'escalade des crimes du régime sioniste dans les territoires palestiniens occupés de Gaza et de Cisjordanie, ainsi que ses attaques continues contre le Liban, et a appelé à une coopération et une coordination accrues entre les pays islamiques pour mettre fin au massacre et au génocide du peuple palestinien sans défense et empêcher la réalisation du complot visant à déplacer par la force les Palestiniens de leur patrie.

Araghchi a informé son homologue algérien des derniers développements liés aux pourparlers indirects entre l'Iran et les États-Unis.

Le ministre des affaires étrangères a également salué la position de principe adoptée par l'Algérie sur la question du nucléaire iranien lors de la récente réunion du Conseil de sécurité des Nations unies.

Pour sa part, le ministre algérien des affaires étrangères a également exprimé sa profonde inquiétude face à la déstabilisation continue de la sécurité dans la région par le régime israélien et a condamné le meurtre d'innocents en Palestine occupée, soulignant la nécessité d'une action efficace de la part des pays islamiques et de la communauté internationale.

M. Attaf a regretté l'explosion qui a eu lieu dans le port de Shahid Rajaï et a présenté ses condoléances aux familles des victimes ainsi qu'au peuple et au gouvernement de la République islamique d'Iran.