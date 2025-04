Le pavillon iranien attire les foules à Dubaï : un retour sur la scène mondiale du tourisme

Aujourd’hui (mardi 29 avril), à l’occasion du deuxième jour de l’exposition, une série de réunions B2B (entre acteurs économiques), de négociations et de présentations de forfaits touristiques en Iran ont été organisées, avec la participation d’entreprises iraniennes actives dans le secteur du tourisme et de représentants d’agences de voyages internationales réputées.

De nombreuses de ces rencontres visaient à développer de nouveaux itinéraires de voyage, attirer les touristes étrangers vers l’Iran et initier de nouvelles collaborations dans les domaines du tourisme culturel, naturel et de santé.

Depuis le premier jour de l'événement, la présence des représentants et acteurs du tourisme iranien à cette exposition internationale a suscité un vif intérêt parmi les visiteurs, experts et responsables d’agences de voyages étrangères, créant une dynamique notable dans ce secteur.

Le pavillon de l’Iran, installé grâce aux efforts de l’Organisation iranienne du tourisme et de l’automobile, avec le soutien du ministère du Patrimoine culturel, du Tourisme et de l’Artisanat, est devenu un espace actif de promotion des diverses potentialités touristiques du pays et d’échanges internationaux.

Le flux constant de visiteurs professionnels et d’amateurs de culture et d’attractions iraniennes témoigne de l’attrait croissant du marché touristique iranien. Situé dans le hall Asie, à proximité des stands de pays voisins tels qu’Oman et l’Irak, le pavillon iranien a su capter l’attention de nombreux visiteurs et offrir un cadre propice à l’échange d’idées, à la présentation de services innovants et à la création de nouvelles opportunités de coopération.