Gaza, le cimetière du droit international

Les Palestiniens sont les pierres de la vallée, ils ne quittent jamais Gaza !

Il n’y aura pas de nouvelle Nakba. Ils peuvent tous nous supprimer, mais il n’y aura pas de nouvelle Nakba. Cela n’arrivera pas. Les Israéliens essaieront de créer une nouvelle Nakba, mais les Palestiniens ne seront pas de bonnes victimes consentantes. Ils nous poussent à n’avoir rien à perdre. Un tel degré d’injustice profonde ne peut qu’apporter le malheur. Ils le paieront.

Cela fait 18 mois que les Israéliens essaient de nous pousser dehors, et avant cela, pendant 17 ans, ils ont imposé un blocus [depuis que le Hamas a pris le contrôle du territoire en 2007]. Ils ont essayé de nous pousser dehors et ils n’ont pas réussi.

Nous vivons un génocide depuis 18 mois : nous avons subi des tueries massives, des destructions massives, des famines massives, des déplacements massifs, sans hôpitaux, sans écoles, sans gaz, sans électricité, sans rues, et malgré tout cela, personne n’a bougé. 85 % des habitants de Gaza sont des réfugiés, traumatisés par la Nakba de 1948 [« la catastrophe », lorsque des centaines de milliers de Palestiniens ont été déplacés de force], et ils ne bougeront plus jamais. Ils sont devenus les pierres de la vallée.

Nous avons 22 000 disparus. Sont-ils morts ? Nous n’en savons rien. Je veux voir la fin de la guerre, la fin des massacres, la fin des destructions massives, la fin des déplacements et de la famine.

La société israélienne, une société déshumanisée !

Israël est une société malade. Personne ne parle des habitants de Gaza. Ils ne parlent que des otages. Ils ne se soucient pas du génocide. Ils ont leurs frères, leurs maris, leurs fils militaires qui vont à Gaza. Ils savent ce qui se passe. Ils s’en moquent.

L’Europe et son double jeu : Le cas de l’Ukraine, le cas de Gaza !

Au nom de la liberté, l’Europe a défendu l’Ukraine contre l’agression russe. Elle a défendu le droit de résistance de l’Ukraine. L’Europe a envoyé des armes et a soutenu l’armée et l’économie ukrainiennes. Elle a imposé sept vagues de sanctions. Elle a demandé à la Cour internationale de justice et à la Cour pénale internationale d’intervenir. Dans notre cas, l’Europe n’a rien fait. Comment l’Europe peut-elle être aussi sélective et politiser le droit international ?