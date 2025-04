BRICS : le Secrétaire général du Conseil suprême de sécurité nationale de l'Iran arrive au Brésil

Ali Akbar Ahmadian, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale de l’Iran, doit discuter des arrangements sécuritaires entre les pays membres des BRICS.

Le Brésil assurera la présidence tournante des BRICS en 2025 et les réunions liées à cette importante organisation internationale se tiendront sous son hospitalité.

Le représentant du Guide suprême et secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale aura, au Brésil, des rencontres et des entretiens bilatéraux et multilatéraux. Ils échangeront sur les questions les plus importantes, notamment la coopération en matière de sécurité, de politique et d’économie, ainsi que sur les évolutions récentes dans la région de l’Asie occidentale.