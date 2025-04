Un espion clé du Mossad exécuté en Iran

La personne qui avait été arrêtée et jugée pour collaboration en matière de renseignement et d’espionnage au profit du régime sioniste, sous les chefs d’accusation de moharebeh (guerre contre Dieu) et de corruption sur terre (efsad fel-arz), a été exécutée par pendaison ce matin, mercredi, après l’achèvement complet de la procédure judiciaire et la confirmation de la sentence par la Cour suprême.

Mohsen Langar-Neshin avait été recruté par les services de renseignement du régime d'Occupation sioniste en octobre 2020. Après avoir suivi plusieurs formations, sa première mission pour le Mossad a eu lieu en décembre 2020.

Durant deux années de collaboration étroite et active avec des officiers supérieurs du Mossad et leurs agents opérationnels à l’intérieur du pays, il a mené des actions majeures, notamment le soutien logistique à des opérations terroristes et sa présence directe sur les lieux de l’assassinat du martyr Sayyad Khodaei à Téhéran.

Le soutien logistique, technique et opérationnel à l’attaque contre un centre industriel affilié au ministère de la Défense à Ispahan, l’achat d’équipements et de moyens de communication pour établir un réseau sécurisé au profit des agents du Mossad en Iran, l’acquisition de véhicules et leur équipement en matériel opérationnel, le transfert d’argent des officiers du Mossad vers des agents à l’intérieur du pays, ainsi que la location de maisons sécurisées dans plusieurs provinces, font partie des actes criminels commis par le condamné.

L’espionnage de cet agent pour le Mossad et son soutien global aux équipes terroristes affiliées ont été établis sur la base de nombreux documents techniques et de renseignement, notamment via le système de communication sécurisé utilisé par l’accusé avec le Mossad (appelé « Windows Rouge »). Face aux nombreuses preuves du dossier, Langar-Neshin a fini par avouer explicitement ses actes tant au stade de l’enquête préliminaire qu’au cours du procès.

L’espion exécuté avait rencontré à deux reprises des officiers supérieurs des services de renseignement du Mossad, dans deux pays distincts : la Géorgie et le Népal, où il avait reçu ses missions.

Au cours de ses activités au service du Mossad, considéré comme une organisation terroriste et d’espionnage, il avait acquis et équipé plusieurs véhicules destinés aux différentes équipes opérationnelles, qu’il remettait ensuite aux agents affiliés au Mossad selon les consignes reçues.

Mohsen Langar-Neshin avait également participé à plusieurs opérations visant à établir des liens entre les agents d’espionnage et les opérateurs locaux avec les officiers supérieurs du Mossad, en leur fournissant des cartes SIM anonymes, des téléphones portables et des modems internet mobiles.

Langar-Neshin avait également, à plusieurs reprises, reçu de l’argent des agents du Mossad en des lieux déterminés, qu’il transmettait ensuite à leurs collaborateurs à l’intérieur du pays.

Parmi les opérations de soutien et d’espionnage les plus importantes qu’il a menées figure l’achat, sur ordre d’un officier du Mossad, d’une moto destinée à surveiller le martyr Sayyad Khodaei. Il était présent sur les lieux lors de l’assassinat, a informé le tireur de la présence de la cible, puis a quitté la scène immédiatement après l’opération.