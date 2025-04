Le Yémen met en garde le Royaume-Unis contre les conséquences de ses agressions

Selon Al Mayadeen, le gouvernement de salut yéménite a averti Londres des conséquences de ses attaques.

Les agressions menées par les États-Unis et le Royaume-Uni contre notre pays s’inscrivent dans le cadre de leur soutien à Israël, dans le but de cibler Gaza et de poursuivre le génocide du peuple palestinien, a déclaré le gouvernement du salut national yéménite.

Quels que soient les défis, le Yémen poursuivra sa lutte contre le triangle du mal composé des États-Unis, du Royaume-Uni et d’Israël, ainsi que tous ceux qui les soutiennent, a assuré le gouvernement du salut national yéménite.