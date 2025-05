La Journée du golfe Persique incarne la coexistence, l'interaction et la civilisation à travers l'histoire (Porte-parole)

Baghaï a écrit sur son compte de la plateforme X : La fête nationale du golfe Persique est une célébration historique gravée dans l'identité de l'Iran et dans la mémoire de la région, et constitue un symbole de la coexistence, de l'interaction et de la civilisation à travers l'histoire. La fête nationale du golfe Persique est l'occasion de relire l'histoire commune des peuples de la région, de réfléchir aux éléments constitutifs de l'identité régionale et de souligner la nécessité de promouvoir le rapprochement et le bon voisinage entre les peuples de la région afin de parvenir à la sécurité intérieure et au développement durable pour tous les pays de la région de l'Asie de l'Ouest.