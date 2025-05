Ahmadian : L’arme nucléaire n’a aucune place dans la doctrine défensive de l’Iran

Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale d'Iran, lors du sommet de sécurité des BRICS au Brésil ce mercredi 30 avril a déploré le fait que concernant la question palestinienne, on assiste à la résurgence de discours dangereux tels que “la paix par la force” et “la diplomatie de la contrainte”. Or, une paix véritable repose sur la justice et la reconnaissance des droits légitimes», a-t-il insisté.

🔹« Voici les points axiaux de son discours: Les menaces proférées par certains pays contre les BRICS et leurs membres témoignent d’une profonde inquiétude face au potentiel immense de ce groupe pour former un bloc puissant sur les plans économique, politique et culturel. » 🔹« L’Iran ne renoncera pas à ses droits légitimes, y compris le droit à l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. L’arme nucléaire n’a aucune place dans la doctrine défensive iranienne, comme en témoignent les rapports des organismes internationaux de surveillance. » 🔹La République islamique propose : la création d’une monnaie numérique propre aux BRICS ainsi qu’une messagerie bancaire sécurisée et dédiée au commerce intra-groupe, en tant que symbole d’indépendance économique. 🔹L’Iran suggère également la mise en place d’un comité de sécurité des chaînes d’approvisionnement, mettant l’accent sur l’assurance du transport, la création d’un corridor anti-sanctions, et le lancement d’un fonds de soutien pour faire face aux sanctions extérieures.