Incendie de grande ampleur à Qods occupée : le régime sioniste demande une aide internationale

Les médias sionistes ont rapporté qu’au milieu d’une intense vague de chaleur, un incendie de grande ampleur s’est déclenché ce mercredi 30 avril dans les montagnes de Qods occupée (Jérusalem). Le journal sioniste Maariv, évoquant cet incendie majeur dans la région de Jérusalem, a écrit : « Ce matin, un important feu de forêt s’est déclaré dans les montagnes de Qods occupée, et de nombreuses unités terrestres et aériennes ont été dépêchées pour tenter de le maîtriser. Israël a sollicité une aide internationale, appelant la Grèce, la Croatie, la Bulgarie, l’Italie et Chypre à lui venir en aide. »

La chaîne 12 de la télévision du régime sioniste a également rapporté que le chef de l’organisation des pompiers et des secours a annoncé l’activation des plans d’urgence, l’élévation du niveau d’alerte et la mobilisation d’équipes de pompiers de tout le territoire palestinien occupé pour participer à l’opération.

Selon ce rapport, dans la ville d’Ashkelon, les célébrations de la journée de l’indépendance (commémorant la fondation du régime artificiel et factice sioniste) ont été reportées à demain. Une décision similaire est en cours d’examen à Ashdod et Beersheba.

Certains médias ont également rapporté un climat de panique parmi les colons sionistes, avec des scènes de fuite sur la route n°1 de la ville sainte de Qods occupée (Jérusalem) suite à l’incendie. Ils ont indiqué que, dans certaines zones, le feu était totalement hors de contrôle.

Selon le même rapport, de nombreux véhicules ont été pris au piège parmi les flammes et la fumée, et une grande peur s’est emparée de la population sioniste.