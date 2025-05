Téhéran (IRNA)-Le représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, Amir Saïd Iravani, a souligné ce mercredi 30 avril que "Gaza a besoin d'un cessez-le-feu immédiat et sans conditions, et qu'un cessez-le-feu permanent doit être accompagné de la reconstruction de Gaza". Il a ajouté que le droit à l'autodétermination du peuple palestinien est un droit non négociable.

La création d'un État palestinien indépendant et souverain, avec Qods (Jérusalem) comme capitale, est une revendication légitime et historique du peuple palestinien, insiste le diplomate. La principale menace contre la paix et la stabilité de la région découle des actions terroristes et déstabilisatrices du régime d'Occupation sioniste et de son principal soutien, les États-Unis, avertit le représentant permanent de l'Iran à l'ONU.