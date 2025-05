Une thérapeute iranienne remporte une médaille aux Inventions Mondiales

Cette femme iranienne a réussi à utiliser des cellules souches pour contrôler le HPV (papillomavirus humain) et favoriser la cicatrisation des lésions du col de l’utérus. Cette invention à caractère humanitaire a également reçu la note A pour sa conformité aux standards et son innovation, attribuée par le secrétaire général de l’Organisation mondiale des inventeurs. Elle a aussi obtenu la médaille spéciale Gold Plus, décernée par le jury suisse à Genève.

Le prix WIPO est la plus prestigieuse récompense mondiale dans le domaine des inventions. Il est considéré comme le Prix Nobel des inventions et est décerné sous l’égide des Nations Unies à Genève.