Kharrazi : Un dialogue sérieux doit s’instaurer entre l’Iran et les pays riverains du golfe Persique

Téhéran (IRNA)-Le président du Conseil stratégique de la République islamique d'Iran pour les relations extérieures a souligné la nécessité de la mise en place de dialogues sérieux entre l’Iran et les pays du golfe Persique. Il a déclaré : « Dans un climat de rationalité et de maturité croissante parmi les pays de la région, il est impératif que des pourparlers régionaux voient le jour entre l’Iran et l’ensemble des pays arabes de la région. L’Iran y est à cet effet pleinement disposé. »

Revenant sur la guerre imposée Iran-Irak, il a rappelé que grâce au courage des soldats, à la gestion des responsables du pays et au soutien du peuple, la République islamique d’Iran a su triompher, forçant l’ennemi (les forces de Saddam soutenu à l'époque par presque le monde entier) à se retirer du territoire iranien.

Il a également évoqué les efforts déployés vers la fin du mandat de feu Ayatollah Hachemi Rafsandjani, ex-président de la RII, pour surmonter les tensions entre l’Iran et les pays du golfe Persique. Un tournant de ces initiatives fut la rencontre entre M. Rafsandjani et le roi Abdallah à Islamabad, qui posa les bases du Sommet des dirigeants des pays islamiques, lequel se concrétisa sous la présidence de Mohammad Khatami. Selon M.Kharrazi, si l’Iran avait été dépendant de puissances étrangères, il n’aurait pas pu affirmer une telle indépendance et d'agir de cette manière. Il a insisté sur le fait que la République islamique d’Iran est reconnue comme une puissance régionale capable de se défendre par ses propres moyens et de résister face aux interventions étrangères. Enfin, exprimant son inquiétude face aux ambitions d’Israël de s’imposer dans la région du golfe Persique, il a réitéré l’urgence d’un dialogue régional approfondi. « Il semble que la maturité atteinte par les pays de la région rende désormais possible l’instauration de véritables discussions entre l’Iran et le monde arabe de la région.