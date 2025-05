Un record historique de transit établi par l’Iran sous le quatorzième gouvernement

Selon le rapport publié ce jeudi 1er mai, par le ministère des Routes et du Développement urbain de la RII, Amin Tarfa’ a évoqué les performances de ce ministère dans le domaine du transit et du transport international depuis le début de l’activité du quatorzième gouvernement. Il a précisé : « En 1403 (2024-2025), et pour la première fois dans l’histoire du transport du pays, le record de transit de 20 millions de tonnes de marchandises a été établi grâce au soutien et aux initiatives du ministre des Routes et du Développement urbain dans les négociations bilatérales et multilatérales, faisant des corridors iraniens des routes sûres, économiques et fluides aux yeux des pays voisins. »

Il a également souligné que : « L’an passé, l’Iran a accueilli la 17ᵉ réunion de la commission intergouvernementale de TRACECA, en présence de représentants de 14 pays, au niveau ministériel et vice-ministériel. Cet événement témoigne de l’initiative de l’Iran pour dynamiser le transit régional et renforcer son rôle stratégique dans le réseau eurasiatique. »

Le TRACECA (acronyme : Transport Corridor Europe-Caucase-Asie) est un programme de transport international impliquant l'Union européenne et 14 États membres de l'est, du Caucase et de l'Asie centrale.