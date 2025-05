L'Iran met en garde contre les conséquences des comportements contradictoires et des prises de position provocatrices des États-Unis

Selon le service de politique étrangère de l’IRNA, Esmaïl Baghaï, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a fermement condamné ce jeudi 1er mai les nouvelles sanctions américaines imposées à des personnes physiques et morales en Iran et dans plusieurs autres pays, sous prétexte de coopération avec l’Iran dans divers domaines économiques et commerciaux.

Le porte-parole, en évoquant la poursuite des politiques hostiles, illégales et inhumaines des États-Unis à l'encontre du peuple iranien, a qualifié ces sanctions cruelles de violation des principes fondamentaux du droit international, y compris des normes relatives aux droits de l'homme. Il a souligné que les sanctions récemment annoncées, sous divers prétextes, contre des individus et entreprises iraniennes et non iraniennes, sont une preuve manifeste de la persistance des décideurs américains dans l’illégalité, la violation des droits et intérêts d’autres pays, ainsi que de leur tentative de perturber les relations amicales et légitimes des pays en développement par le biais du terrorisme économique.

Le diplomate a également déclaré que ces sanctions, qui s’inscrivent dans la continuité d’une politique de « pression maximale » échouée et criminelle à l’encontre du grand peuple iranien, constituent une autre preuve évidente de l’approche contradictoire des responsables américains, ainsi que de leur absence de bonne foi et de sérieux dans la poursuite d’une voie diplomatique. Il a souligné que les États-Unis devront assumer la responsabilité des conséquences et des effets néfastes des comportements incohérents et des déclarations provocatrices de leurs responsables à l’égard de l’Iran.

Rappelant la longue histoire d’hostilité des États-Unis envers le peuple iranien – notamment par des sanctions économiques et des tentatives de sabotage du développement scientifique, économique et technologique de l’Iran – Baghaï a souligné la détermination du peuple iranien à résister face à la politique d’intimidation et de pression américaine, et à utiliser tous les moyens à sa disposition pour poursuivre la voie d’un développement digne et souverain.