Iran: inauguration de trois produits technologiques de pointe en présence du vice-président chargé de la science

Selon le service scientifique de l’IRNA, relayant l’information émanant du vice-président pour la science, la technologie et l’économie fondée sur la connaissance, ce jeudi, 1er mai, troisième jour de l’événement INOTEX 2025, trois produits technologiques ont été dévoilés en présence de Hossein Afshin.

Ces produits, soutenus par la vice-présidence scientifique dans le cadre du programme « Production pour la première fois », ont atteint le stade de la commercialisation. Il s’agit de :

un serveur de traitement et de stockage des données, un système intelligent de surveillance des performances des turbines à gaz, et un chauffage électrique industriel.

Traitement et stockage des données avec un serveur conçu localement

Une entreprise technologique implantée au parc scientifique et technologique de l’université Sharif, spécialisée dans la conception de matériel informatique avancé, a conçu et localisé pour la première fois un serveur de traitement et de stockage de données, avec une architecture totalement nationale.

Conçu pour les applications lourdes dans les domaines des technologies de l’information, de la recherche, de la défense et de l’industrie, ce serveur bénéficie d’une puissance de traitement élevée et est compatible avec des technologies avancées telles que l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.

Gestion intelligente des actifs physiques

Une autre entreprise technologique, active depuis 2010 dans la conception et la fabrication de turbines à gaz, a présenté lors d’INOTEX 2025 son système TurboAPM, qui a été officiellement inauguré ce jour en présence de Hossein Afshin. Ce produit, intégrant matériel et logiciel, permet de surveiller en temps réel les performances, les vibrations, la durée de vie et les pannes des turbines à gaz.

Grâce à une gestion intégrée des données et des rapports précis, ce système est largement utilisé dans les secteurs du pétrole, du gaz, de la pétrochimie, de la sidérurgie et des mines.

Répondre aux besoins industriels en chauffages électriques

La troisième entreprise technologique ayant présenté son produit aujourd’hui est l’un des pionniers dans le domaine des équipements thermiques en Iran, active depuis 1980. Son nouveau produit présenté à INOTEX est un chauffage électrique industriel à bride.

Grâce à sa concentration thermique élevée, sa capacité de contrôle précis de la température et sa sécurité dans les environnements à risque, ce chauffage est particulièrement adapté aux industries pétrolière, gazière et pétrochimique. Il fait partie des équipements de chauffage les plus utilisés dans ces secteurs.

Cette entreprise, qui utilise des protocoles de sécurité avancés, a jusqu’à présent produit et commercialisé une large gamme de ces chauffages électriques.

Selon la zone internationale d’innovation d’Iran, la 14e édition du Salon international de l’innovation et de la technologie, INOTEX 2025, se tient du 29 avril au 2 mai au parc technologique de Pardis, dans la zone internationale d’innovation d’Iran.