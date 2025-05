Changement de date pour le quatrième round des discussions Iran–États-Unis

Esmail Baghaï, porte-parole du ministère iranien des A.E., a précisé que cette décision avait été prise à la demande du ministre omanais des Affaires étrangères, qui a relayé l'information. La nouvelle date sera communiquée ultérieurement.

Baghaei a réaffirmé la volonté de la République islamique d’Iran de recourir à la diplomatie pour défendre les intérêts légitimes du peuple iranien et mettre fin aux sanctions et pressions économiques qui affectent les droits humains et le bien-être des Iraniens. Il a souligné que la délégation iranienne, dès le début des discussions, avait défini avec bonne foi un cadre clair conforme aux principes du droit international, en ce qui concerne l’usage pacifique de l’énergie nucléaire et la levée des sanctions illégales.

Il a assuré que l’Iran resterait fermement engagé dans ces pourparlers, avec sérieux et détermination, en vue d’un accord juste, raisonnable et durable.