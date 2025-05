Téhéran (IRNA)-Alors que le régime artificiel sioniste célébrait en grande pompe son 77e anniversaire de sa création, les flammes ont littéralement assombri les festivités. Une série d’incendies incontrôlés, notamment à Qods-est occupée, a bouleversé les cérémonies officielles et déclenché une vague de critiques internes. Pour de nombreux commentateurs israéliens, cette coïncidence n’a rien d’anodin : elle incarne, avec une ironie cinglante, le feu couvant d’un régime en crise, dirigé par un Premier ministre accusé d’opportunisme et d’incompétence. Même des voix de la société civile, comme l’association « Changement en Israël », y voient un symbole accablant du déclin moral et politique de l’entité sioniste.

Un vaste incendie, survenu dans les territoires occupés en pleine célébration de la fête dite de l’indépendance, a perturbé l’un des événements les plus emblématiques du régime d'Occupation sioniste. Face à cette situation, les sionistes eux-mêmes ont critiqué l’incapacité des autorités à maîtriser l’incendie à Qods-occupée, y voyant le signe de l’inefficacité et de l’opportunisme du Premier ministre israélien. À ce sujet, l’association « Changement en Israël » a déclaré : « Il n’y a rien de plus symbolique que cette manière d’accueillir le 77e jour de l’indépendance d’Israël, sous le règne de Netanyahou et de son épouse — un véritable gang criminel. »