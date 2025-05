Le leader d'Ansarallah : L’agression américaine contre le Yémen vise à soutenir l’ennemi israélien

Selon le reportage de jeudi 1er mai de l’IRNA, citant la chaîne Al-Manar, Seyyed Abdelmalek Badr al-Din al-Houthi, chef du mouvement Ansarallah, a déclaré :

« Cette semaine, près de 1 300 Palestiniens ont été tués ou blessés, dont la majorité sont des femmes et des enfants. »

Il a ajouté : « L’ennemi israélien a, dans ses agressions contre la bande de Gaza, complètement anéanti plus de 7 000 familles palestiniennes. Ces agressions et ces crimes atroces contre les familles à Gaza peuvent être qualifiés de génocide. »

Il a précisé : « L’ennemi israélien a commis un massacre collectif de plus de 18 000 enfants palestiniens. Il s’agit là d’un crime extrêmement horrible dans une zone géographique restreinte. »

Le leader d’Ansarallah a souligné : « L’ennemi israélien a tué plus de 12 400 femmes et plus de 1 400 médecins et personnels soignants, ce qui témoigne de la volonté de l’ennemi de faire cesser les services médicaux dans la bande de Gaza. »

Il a poursuivi : « En ce qui concerne le blocus et la famine, cela fait deux mois que l’ennemi empêche l’entrée de toute aide humanitaire à Gaza. Plus de deux millions de Palestiniens sont menacés par la famine et risquent de mourir de faim sous les yeux de la communauté internationale. »

Le leader d’Ansarallah a ajouté : « L’ennemi israélien utilise la faim comme une arme meurtrière. Les scènes douloureuses d’enfants palestiniens affamés sont réellement bouleversantes. Voir des femmes et des enfants se battre pour un peu de nourriture constitue une honte pour la communauté internationale, les organisations humanitaires et l’humanité entière. »

Il a déclaré : « En Cisjordanie également, l’ennemi poursuit toutes sortes d’agressions et d’attaques, y compris les enlèvements, les destructions, les excavations et les massacres. Les profanations de la mosquée Al-Aqsa par l’ennemi israélien se poursuivent également. »

Le leader d’Ansarallah a poursuivi : « Les sionistes, lorsqu’ils pénètrent dans les cours de la mosquée Al-Aqsa, chantent, dansent et profèrent des slogans hostiles, profanant ainsi ce lieu sacré. L’ennemi israélien a annoncé un projet de construction d’un ascenseur près du Mur des Lamentations, une étape dans la judaïsation de Jérusalem. »

Soutien affirmé à la Résistance libanaise

Al-Houthi a affirmé : « Au cours de la semaine dernière, les frères moudjahidines dans la bande de Gaza ont fait preuve d’une grande résistance, et les Brigades Al-Qassam ont mené plusieurs opérations militaires inédites. Ces opérations ont surpris les unités ennemies, que l’on appelle armée, et ont constitué un coup stratégique contre le chef d’état-major criminel de l’armée sioniste. »

Il a ajouté : « Ces opérations ont été menées sur les lignes de front, ce qui signifie que si l’ennemi s’aventurait plus profondément dans les villes et zones peuplées, ses pertes seraient encore bien plus importantes. L’hésitation de l’ennemi à Gaza est le fruit de la grande résilience des frères combattants, des Brigades Al-Qassam, des Brigades Al-Qods et d’autres groupes. »

Il a précisé : « L’ennemi israélien poursuit ses agressions au Liban, que ce soit par des meurtres, des destructions ou des excavations. Cette semaine, l’établissement de nouvelles positions ennemies sur le sol libanais est particulièrement significatif : c’est une violation grave des accords et un acte d’occupation manifeste. La faiblesse de la position officielle du Liban est un témoignage clair que la véritable force du Liban réside dans sa Résistance. »

Le leader d’Ansarallah a souligné : « La Résistance au Liban reste le véritable rempart contre l’ennemi israélien. Sans elle, l’ennemi aurait osé envahir le Liban et l’aurait entièrement occupé. »

Il a ajouté : « Nous saluons nos chers frères du Hezbollah, de la Résistance libanaise et leur secrétaire général dont le discours a été très marquant. Nous confirmons que nous restons aux côtés du Hezbollah face à toute escalade des agressions généralisées de l’ennemi israélien. »

Concernant la Syrie, Seyyed Abdelmalek al-Houthi a indiqué : « L’ennemi israélien poursuit toutes sortes d’agressions : raids, arrestations humiliantes, établissement de bases et de barrages, confiscation de terres agricoles pour y installer des héliports, et même poursuite des bergers. »

Il a ajouté : « À propos de l’Égypte, le criminel infidèle Trump a déclaré que les Américains allaient prendre le contrôle du canal de Suez, révélant ainsi un plan visant à cibler l’Égypte. Les ambitions des États-Unis et d’Israël n’épargnent personne. »

Le leader d’Ansarallah a aussi déclaré : « Avec l’entrée dans le troisième millénaire, les sionistes ont lancé une nouvelle phase de mise en œuvre de leur plan destructeur et agressif contre la nation islamique. L’agression américano-israélo-occidentale n’a pas été une simple réaction aux événements du 11 septembre – que les sionistes avaient planifiés pour justifier cette attaque – mais s’inscrit dans une phase très dangereuse du projet sioniste contre notre communauté. »

Poursuite des opérations en territoire occupé

Le leader d’Ansarallah du Yémen a également affirmé : « Nos opérations contre l’ennemi israélien se poursuivent en profondeur dans les territoires occupés de Palestine, et l’ennemi américain ne peut pas les arrêter. »

Il a ajouté : « Les opérations maritimes se poursuivent aussi. La navigation du régime israélien est totalement bloquée dans la mer Rouge, le Bab el-Mandeb, le golfe d’Aden et la mer d’Arabie. L’ennemi israélien, désespéré, est incapable de reprendre ses activités maritimes en mer Rouge. »