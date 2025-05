L’Iran n’acceptera pas les approches basées sur l'intensification des sanctions américaines

Dans une déclaration rendue publique vendredi concernant l'insistance des États-Unis à poursuivre et intensifier les sanctions illégales, le ministère des Affaires étrangères a indiqué : Suite à la lettre du président américain au Guide suprême de la Révolution islamique et à l'expression de sa volonté de choisir la voie diplomatique pour résoudre la crise artificielle et inutile créée autour du programme nucléaire pacifique de l'Iran, la République islamique d'Iran, avec une approche fondée sur la bonne foi et soutenue par sa puissance et sa confiance nationale, a entamé des négociations indirectes avec les États-Unis.

Cette déclaration ajoute : Lors des trois séries de pourparlers menés, les négociateurs de la République islamique d'Iran, sur la base d'un cadre précis fondé sur les approches fondamentales de l'Iran conformément au droit international en matière d'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et de la levée des sanctions injustes, ont clarifié les positions et les demandes légitimes du peuple iranien et ont travaillé avec détermination pour parvenir à un accord juste, raisonnable et durable.

Cette déclaration ajoute : La République islamique d'Iran, tout en réaffirmant son engagement envers la voie diplomatique et sa disposition à poursuivre les négociations, rejette fermement toute approche fondée sur les menaces et la pression, lesquelles sont contraires aux principes de la Charte des Nations Unies et au droit international, et ont pour objectif de nuire aux intérêts nationaux de l'Iran et de violer les droits humains de ses citoyens. Dans ce cadre, l'Iran condamne fermement la poursuite des sanctions illégales et la pression exercée sur ses partenaires commerciaux et économiques, les considérant comme un nouvel indicateur de la méfiance profonde du peuple iranien envers la sincérité des États-Unis dans le processus diplomatique.

À la fin de la déclaration, le ministère des Affaires étrangères souligne que la continuation de ces comportements illégaux ne modifiera en rien les positions rationnelles, légales et fondées sur le droit international de l'Iran. Il est incontestable que le recours répété à des méthodes et stratégies inefficaces ne mènera à aucun autre résultat que la répétition des mêmes échecs coûteux.