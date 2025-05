L'armée yéménite a attaqué une cible stratégique à Haïfa avec un missile hypersonique

Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, dans un communiqué publié vendredi, a annoncé que « l'unité de missiles des forces armées yéménites a mené une opération militaire contre une cible vitale de l'ennemi israélien dans la zone occupée de Haïfa, en utilisant un missile balistique hypersonique » en soutien au peuple palestinien de Gaza.

Le missile, « le deuxième en quelques heures », a atteint sa cible « avec succès », obligeant les colons à se réfugier dans des abris, ajoute le communiqué.

La déclaration souligne que le Yémen continuera à mener des opérations en faveur de Gaza et à empêcher les navires israéliens de naviguer en mer Rouge et en mer d'Arabie jusqu'à la fin de la guerre et du siège, notant que l'agression américaine a « échoué » à lever l'interdiction yéménite.