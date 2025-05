L’Iran a fermement condamné les crimes de guerre commis par les États-Unis au Yémen

Baghaï a qualifié les agressions militaires des États-Unis contre le Yémen de violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de ce pays, ainsi que d'infraction grave aux principes de la Charte des Nations Unies et aux règles du droit international. Il a souligné que ces attaques, en ciblant des zones résidentielles et des infrastructures vitales, constituent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a exprimé son profond regret face à l'inaction des Nations Unies et du Conseil de sécurité face aux violations manifestes des lois internationales par les États-Unis et au massacre de civils innocents.

Il a estimé que la poursuite des agressions américaines contre le Yémen, en parallèle avec le génocide en cours à Gaza et en Cisjordanie ainsi que les actions terroristes du régime sioniste contre le Liban, contribue à une insécurité croissante au Moyen-Orient.

Il a également rappelé la responsabilité collective des pays de la région pour faire face aux politiques bellicistes et illégales des États-Unis et du régime sioniste.