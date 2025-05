Le comportement des Américains engendre une méfiance quant à leur sérieux dans l’avancement de la voie diplomatique (Araghchi)

Selon un rapport publié ce vendredi soir 3 mai par l'IRNA, le ministre iranien des Affaires étrangères s’est entretenu avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, António Guterres, au sujet des développements régionaux et internationaux, et l’a informé des dernières évolutions des négociations indirectes entre l’Iran et les États-Unis ainsi que des initiatives d’Oman en vue d’organiser le prochain cycle de discussions.

Araghchi, soulignant l’approche responsable de la République islamique d’Iran dans le choix de la voie diplomatique pour résoudre la crise artificielle liée à son programme nucléaire pacifique, a affirmé que la poursuite de cette voie nécessite une volonté sérieuse et une vision réaliste de la part de l’autre partie. Il a précisé qu’en tant que membre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), l’Iran reste fidèle à ses engagements et insiste sur le droit du peuple iranien à bénéficier de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, ce qui implique l’enrichissement d’uranium.

Évoquant les expériences douloureuses passées et les manquements des parties adverses à leurs engagements, Araghchi a souligné que parvenir à un accord équilibré, équitable et durable exige que les parties concernées s’abstiennent de soulever des questions extra-légales et contraires au TNP. Il a également insisté sur la nécessité de garantir la levée effective des sanctions et les bénéfices économiques pour l’Iran.

Il a ajouté que les propos et actions contradictoires des responsables américains, combinés à la poursuite des sanctions et des menaces contre le peuple iranien, accentuent la méfiance et le soupçon quant au sérieux des États-Unis à suivre la voie diplomatique.

Araghchi a également évoqué les différents cycles de discussions menés au cours de l’année écoulée avec les trois pays européens – l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni – et a réaffirmé la disposition de l’Iran à poursuivre les échanges avec ces pays. Il a exprimé l’espoir que ces trois pays adopteront une approche constructive pour résoudre pacifiquement les différends actuels.

Le Secrétaire général des Nations Unies a pour sa part salué l’approche novatrice du ministre iranien dans l’analyse des évolutions liées aux pourparlers indirects entre l’Iran et les États-Unis, et a souligné l’importance de poursuivre ce processus jusqu’à l’obtention de résultats concrets.

Guterres a par ailleurs renouvelé ses condoléances et exprimé sa solidarité à la suite de l’explosion survenue dans le port de Shahid Rajaï au sud de l'Iran.