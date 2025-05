L’attaque contre le navire d’aide pour Gaza révèle la soif insatiable de sang d’Israël (Hezbollah)

Le Hezbollah a souligné qu’un tel crime n’aurait jamais pu être commis — comme tant d’autres — sans le soutien explicite des États-Unis au régime occupant temporaire, la complicité honteuse du système international, et le silence scandaleux des gouvernements arabes face aux crimes et au génocide perpétrés contre les Palestiniens dans la bande de Gaza

Hezbollah : L’attaque contre un navire civil d’aide est une violation flagrante du droit international

Selon un rapport publié ce vendredi par l’agence IRNA, citant la chaîne Al-Manar, le Hezbollah libanais a publié un communiqué dans lequel il affirme : « L’attaque contre un navire civil transportant de l’aide humanitaire constitue une violation flagrante des lois et usages internationaux ainsi que des valeurs humaines. Elle prouve une fois de plus que ce régime occupant et rebelle ne respecte aucune des résolutions internationales. Il ne connaît d’autre conduite que le terrorisme et l’arrogance, et n’hésite pas à utiliser tous les moyens interdits au niveau international pour satisfaire sa soif insatiable de sang et de destruction. »

Le Hezbollah a également déclaré : « Ce crime, comme tous ceux commis auparavant par le régime sioniste, n’aurait jamais pu se produire sans le soutien explicite des États-Unis au régime occupant temporaire, la complicité honteuse du système international et le silence scandaleux des gouvernements arabes face aux crimes et au génocide perpétrés contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. »

Dans la conclusion de son communiqué, le Hezbollah appelle : « à une condamnation mondiale massive de ce crime commis par le régime occupant, notamment au sein du monde arabe. Il insiste sur la nécessité de protéger le navire, son équipage et les militants qui s’y trouvent, ainsi que sur l’impératif de rester vigilant face aux crimes du régime sioniste. Il rappelle que, dans un acte d’arrogance manifeste, ce même régime avait attaqué il y a quelques années le navire Mavi Marmara, qui transportait de l’aide humanitaire vers Gaza, causant la mort de plusieurs de ses passagers. »

Selon l’IRNA, le régime sioniste a attaqué ce vendredi matin un navire humanitaire qui se dirigeait vers Gaza pour briser le blocus, à l’aide de drones.

Le navire, appelé Al-Zamir, se trouvait au moment de l’attaque dans les eaux proches de Malte. Aucun rapport précis n’a encore été publié concernant d’éventuels dégâts ou pertes humaines.