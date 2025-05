La résistance poursuit son projet de libération (secrétaire général du Hezbollah libanais)

Cheikh Naïm Qassem, dans un entretien accordé au magazine Eqtedar, a souligné que le Hezbollah, aux côtés du mouvement Amal et d'autres alliés, constitue une force influente et capable à tous les niveaux à l'intérieur du Liban.

Il a ajouté : «Nous agirons selon notre projet national afin de protéger la souveraineté et l’indépendance du Liban.»

Cheikh Naïm Qassem a précisé : «Nous coopérerons avec les partenaires, les partis et les différentes couches sociales pour relancer l’économie nationale et reconstruire ce que le régime israélien a détruit. Nous nous engagerons également à restituer les biens du peuple, à lutter contre la corruption et les corrompus, et à œuvrer pour une gouvernance fondée sur l’état de droit.»

La résistance libanaise, en poursuivant son projet de libération, continuera à faire face aux défis et rejettera catégoriquement toutes les formes d’occupation, de colonisation et de normalisation des relations avec le régime sioniste. Notre région est la cible des forces de l’arrogance mondiale, à leur tête les États-Unis, et de leurs instruments criminels, notamment Israël, à travers l’expansion de l’occupation et le déplacement des véritables propriétaires de la terre. L’objectif principal de la normalisation des relations entre le régime israélien et certains régimes arabes est d’éliminer la cause palestinienne. Le Liban n’est pas épargné. il est lui aussi une cible, notamment à travers les tentatives visant à affaiblir sa résistance, selon Cheikh Naïm Qassem.