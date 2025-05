Gaza : 60 % des enfants palestiniens menacés par la malnutrition

L'UNICEF a averti que plus de 96% des femmes et des enfants de Gaza sont incapables de répondre à leurs besoins alimentaires de base. Un rapport de l'ONU indique que 1,95 million de Palestiniens sur 2,2 millions souffrent de niveaux dangereux d'insécurité alimentaire.

L’absence de nourriture, d’eau potable et de médicaments depuis plus de 60 jours a une fois de plus poussé la population palestinienne à des niveaux de vulnérabilité extrêmes.

Selon Action contre la Faim, 171 000 tonnes de nourriture provenant d’organisations humanitaires sont bloquées à l’extérieur de Gaza. Cela équivaut à des rations alimentaires pour trois à quatre mois pour l’ensemble de la population, soit 2,1 millions de personnes.

« L’aide humanitaire reste la principale source de nourriture pour 80 % des ménages, alors que la production et les systèmes alimentaires à Gaza ont été gravement affaiblis », explique Natalia Anguera, responsable des opérations au Moyen-Orient pour Action contre la Faim. « Cela signifie que, si l’entrée de l’aide humanitaire continue d’être bloquée, 8 familles sur 10 à Gaza ne seront pas en mesure d’accéder à la nourriture ».

Le directeur des hôpitaux de Gaza a déclaré dans un communiqué : « Environ 60 000 enfants souffrent de malnutrition en raison du blocus imposé par le régime israélien. »

Le régime israélien empêche l’entrée de matériel médical essentiel et la bande de Gaza souffre de famine en raison du blocus.

Après deux mois de blocus total de toute entrée d'aide par Israël, les opérations humanitaires dans la bande de Gaza sont "au bord de l'effondrement total", a mis en garde le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), vendredi 2 mai.