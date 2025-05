Hajj 2025 : les organisateurs iraniens rencontrent l’Imam Khamenei

L'organisation iranienne du Hajj et du pèlerinage, fondée en 1979, fonctionne sous la direction du ministère iranien de la Culture et de l'Orientation islamique.

Le Guide suprême de la Révolution islamique et certains autres Grands Ayatollahs possèdent des délégations permanentes ou occasionnelles au sein des villes saintes de l’Arabie saoudite, la Mecque et Médecine. Ces délégations organisent des cérémonies islamiques et culturelles et des prières pour les pèlerins iraniens.

85 000 pèlerins iraniens se rendent cette année aux villes saintes la Mecque et Médine pour réaliser le cinquième pilier de l’islam.