Larijani : La nature des négociations est politique / La négociation doit être guidée par nos intérêts

Ali Larijani, le samedi 13 ordibehesht 1404 (3 mai 2025), lors de la cérémonie de commémoration de la Journée des Enseignants organisée à l’Université Shahed, s’exprimant au sujet des négociations entre l’Iran et les États-Unis, a déclaré : À ce sujet, il faut poser la question au ministre des Affaires étrangères. Pour ma part, je donne mon opinion : la question de savoir s’il faut négocier ou non dépend des intérêts nationaux. Il n’y a ni bien ni mal intrinsèque dans cette affaire. Si vous estimez que les intérêts du pays doivent être préservés par la négociation, il faut garder à l’esprit que si cette négociation ne produit pas les résultats attendus, il n’y a plus de raison de la poursuivre. Ainsi, ces éléments ne sont pas des outils en soi pour négocier.

Le conseiller du Guide suprême a ajouté : Supposons que vous vouliez dire que nous devons sortir de l’impasse actuelle concernant le nucléaire et que nous subissons des sanctions. Pensez-vous qu’une négociation serait utile ? Elle dépend du moment et des circonstances. Pourquoi faisons-nous face à un tel défi sur la question nucléaire ? En vérité, ce n’est pas un problème juridique. Car si l’Agence avait donné un avis favorable, il n’y aurait plus lieu de négocier. La nature de cette question est politique.

Larijani, soulevant la question : Pourquoi en est-il ainsi ?, a poursuivi : Le monde d’aujourd’hui est gouverné par la loi du plus fort. L’Iran affirme avoir besoin du savoir nucléaire et respecter les cadres acceptés. Mais eux répondent que ce n’est pas leur point de vue, et ils imposent leur volonté. Que faut-il faire face à cette imposition ? C’est un autre débat. Peut-être direz-vous qu’à ce stade, ils ont écrit une lettre déclarant vouloir résoudre la question par le dialogue. Cette négociation aboutira-t-elle ou non ? L’un des principes de base est de dire dès le départ : "Nous ne négocions pas".

Faisant référence aux sanctions occidentales et américaines contre l’Iran, il a ajouté : Les sanctions ne se limitent pas à la question nucléaire. Celles imposées par les Américains à l’Iran touchent plusieurs aspects. Elles trouvent leur origine à l’époque où l’Iran était un satellite des États-Unis, et ces derniers ne voulaient pas perdre cette position. Puis la Révolution islamique a eu lieu, et l’Iran a déclaré vouloir être indépendant — ni soumis aux Soviétiques, ni aux Américains. C’est pour cela qu’ils ont commencé à créer des problèmes.

Larijani a conclu : Il y a quelques jours, le ministre de la Défense des États-Unis a déclaré à propos du Yémen qu’ils étudieraient cette question en temps voulu. Pourtant, ils ont attaqué les Yéménites 800 fois. Ces problèmes ne concernent pas uniquement l’Iran, mais touchent toute la région.