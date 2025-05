Baghaï : L’objectif du régime occupant dans ses attaques contre la Syrie est la destruction d’un État indépendant

Teheran( IRNA)- Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, en condamnant les attaques militaires du régime sioniste contre la Syrie, a souligné : L’objectif principal du régime occupant est de détruire les capacités défensives, économiques et les infrastructures de la Syrie en tant qu’État indépendant, afin de poursuivre ses ambitions malveillantes dans ce pays et dans la région, tout en continuant simultanément le génocide dans la Palestine occupée et les actes d’agression et d’occupation au Liban.

La cessation des guerres et des agressions du régime sioniste contre la Syrie nécessite une action immédiate et efficace de la communauté internationale, en particulier des pays de la région. Dans cette optique, il est essentiel que l’Organisation de la coopération islamique utilise les mécanismes existants pour contraindre le Conseil de sécurité des Nations unies à assumer ses responsabilités face aux violations du droit et aux atteintes à la paix commises par le régime israélien.