L’Iran condamne fermement l’attaque du régime sioniste contre un navire transportant de la nourriture à destination de Gaza

Selon l’agence IRNA, Esmaïl Baghaï, dans la soirée du samedi 3 avril, a déclaré, en faisant référence à la poursuite du génocide à Gaza à travers les bombardements et l’imposition de la famine et de la soif à ses habitants :

« L’attaque contre le navire Wijdan (Conscience) qui s’inscrit dans le cadre du projet génocidaire et colonialiste d’extermination du peuple palestinien, vise à maintenir le blocus alimentaire et médical imposé aux innocents de Gaza. Il s’agit là d’un crime manifeste contre le peuple palestinien et d’un acte terroriste portant atteinte à la sécurité de la navigation maritime. »

Il a ajouté : « Priver les enfants, les femmes blessées, malades ou endeuillées de Gaza de nourriture, d’eau et de médicaments constitue un crime de guerre flagrant et un crime contre l’humanité, et représente une attaque contre les fondements du droit international humanitaire. »

Le porte-parole a également tenu les États-Unis et les autres soutiens du régime sioniste pour coresponsables de ces crimes, avant de conclure :

« La République islamique d’Iran, tout en exprimant sa solidarité avec le peuple opprimé de Palestine à Gaza et en Cisjordanie occupée, appelle la communauté internationale et les pays islamiques à condamner fermement le régime d'Occupation sioniste, à mettre fin à l’impunité de ses dirigeants et à engager des poursuites judiciaires en vue de leur jugement et de leur châtiment. »