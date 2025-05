Ces agressions, menées sous des prétextes fallacieux et des slogans mensongers, s’inscrivent dans le cadre de projets expansionnistes et séparatistes visant à fragmenter la Syrie et à attiser les divisions entre son peuple.

Cette agression sioniste constitue une tentative manifeste d’affaiblir la stabilité de l’État syrien et ses capacités, et s’inscrit dans la continuité des attaques menées par le régime occupant contre le Liban et la bande de Gaza.