Baghaï salue les sacrifices des journalistes qui ont raconté les souffrances des Palestiniens pendant les deux années d'agression sioniste sur Gaza

« Nous rendons hommage à plus de 200 professionnels des médias qui ont été victimes de la campagne génocidaire qu'ils cherchaient à dévoiler », a déclaré M. Baghaï samedi dans un message publié sur X, anciennement Twitter.

Ces journalistes, a-t-il ajouté, « ont été pris pour cible parce qu'ils se sentaient obligés de documenter la douleur et la souffrance extrêmes des Palestiniens de Gaza et de diffuser les atrocités du régime d'occupation de l'apartheid ».

Le porte-parole du ministère des affaires étrangères a également rappelé que l'allié d'Israël, « les États-Unis et les autres partisans, facilitateurs et apologistes des atrocités israéliennes sont complices de ces crimes odieux et devront eux aussi rendre des comptes ».