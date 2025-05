Les voyageurs italiens manifestent un vif intérêt pour la découverte de l’Iran

La rencontre, centrée sur le thème « Les attractions et opportunités de voyage en Iran », s’est tenue en présence de Seyed Majid Emami, conseiller culturel de la République islamique d’Iran en Italie, et d’un représentant des affaires consulaires de l’ambassade d’Iran, dans la ville de Procci, située dans la région d’Ombrie. En ouverture de la séance, un documentaire sur les beautés naturelles, la diversité culturelle et les trésors historiques de l’Iran a été projeté, recevant un accueil chaleureux du public.

Par la suite, plusieurs mototouristes ayant déjà voyagé en Iran ont partagé leurs souvenirs, louant l’hospitalité de la population, la sécurité des déplacements, les itinéraires fascinants et les paysages préservés du pays. Ils ont décrit l’Iran comme une destination unique pour le tourisme d’aventure. Certains ont même déclaré avoir visité l’Iran à deux ou plusieurs reprises à moto, en empruntant différents itinéraires.

Dans son intervention, le conseiller culturel de notre pays a souligné quatre raisons principales qui font de l’Iran une destination prioritaire pour le tourisme expérientiel des voyageurs italiens : la diversité climatique, la profondeur civilisationnelle, les interactions humaines et la facilité d’accès. Il a également proposé l’organisation de cours intensifs de langue persane pour les passionnés de ce type de voyage.

Le représentant consulaire de l’ambassade, après avoir écouté les préoccupations et questions techniques de certains motards concernant leur voyage en Iran, a souligné la volonté de coopération maximale et a annoncé que des facilités spéciales seraient mises en place pour ce type de touristes.

En clôture de la rencontre, plus de soixante membres de l’association ont exprimé leur enthousiasme pour les présentations culturelles et les récits de voyage partagés par leurs compagnons. Ils ont déclaré leur volonté de se rendre en Iran dans les mois à venir et ont insisté sur leur rôle pour transmettre une image authentique de l’Iran à travers les médias et les réseaux sociaux.

Lors de cette rencontre, il a également été annoncé qu’un programme spécial centré sur l’Iran est en préparation pour l’automne prochain. Le conseil d’administration de l’association a en outre invité le service culturel de la République islamique d’Iran à participer au stand principal de l’association lors du Salon international du tourisme de Vérone, en janvier 2026, et à y donner une conférence spéciale sur le thème « Découvrir l’Iran ».