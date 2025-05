Iran Expo 2025, une porte ouverte sur l’économie mondiale

Au cours de la dernière semaine d’avril, Téhéran a accueilli des acteurs économiques ainsi que des responsables politiques et économiques de divers pays du monde. Ils ont participé à deux événements majeurs : le sommet de coopération Iran-Afrique et la 7e édition du salon Iran Expo 2025, afin de découvrir les capacités des entreprises iraniennes dans divers domaines, allant de l’agriculture aux technologies de pointe, en passant par l’industrie pétrolière et énergétique.

L’exposition Iran Expo, devenue ces dernières années un événement clé dans le calendrier des salons professionnels en Iran, a constitué non seulement une opportunité de présenter le potentiel du pays malgré les sanctions, mais aussi un test sérieux pour évaluer la performance de la diplomatie économique iranienne. En accueillant des représentants venus des cinq continents, elle a offert aux entreprises iraniennes une occasion exceptionnelle de négociation économique, de signature de protocoles d’accord et de contrats de coopération commerciale.

Lors de cette exposition, environ 2 500 commerçants venus de plus de 100 pays, ainsi que des responsables de 39 pays du monde – dont 30 présidents de chambres de commerce, 32 ministres, vice-ministres et vice-présidents – se sont réunis à Téhéran. Leur objectif était de découvrir les capacités de l’Iran et d’engager des négociations et des interactions commerciales avec les plus grandes marques iraniennes dans des secteurs tels que l’agriculture, l’industrie, les mines, le raffinage, la pétrochimie, les infrastructures, ainsi que les biens et services d’ingénierie technique.

Les statistiques montrent que 41 pays asiatiques, 21 pays européens, 39 pays africains, 8 pays du continent américain et un pays d’Océanie ont participé à l’événement. La participation la plus marquée a été celle des délégations commerciales du Pakistan, avec 400 représentants, et des pays africains, avec 421 représentants. Cet engouement sans précédent a mis à l’épreuve la capacité d’accueil des hôtels quatre et cinq étoiles de Téhéran.

En raison de l’importance stratégique de l’événement Iran Expo 2025, le Président de la République, les ministres du quatorzième cabinet et plusieurs hauts responsables nationaux ont également été présents, apportant un poids institutionnel à cette exposition. Il convient également de noter que plus de 800 grandes entreprises iraniennes, 34 chambres de commerce régionales et 31 chambres de commerce mixtes ont présenté leurs produits et réalisations pendant cinq jours, du 27 avril au 1er mai, au parc des expositions internationales de Téhéran, accueillant ainsi une partie des commerçants venus du monde entier.

Le point fort de cette édition de l’exposition, par rapport aux précédentes éditions d’Iran Expo, réside dans sa capacité à attirer l’attention des acteurs économiques émergents, notamment les pays africains. En marge de cet événement, de nouvelles rencontres commerciales ont eu lieu, mettant l’accent sur le rôle du secteur privé dans le développement des relations économiques. Des objectifs ont été fixés pour faire de l’Iran un hub commercial régional, accroître les échanges avec les économies émergentes, et renforcer les liens économiques tant avec les partenaires traditionnels qu’avec de nouveaux partenaires.

Erfan Shakeri, président de la Chambre de commerce Iran-Émirats arabes unis, a déclaré que l’Iran Expo 2025 représente une perspective prometteuse pour les relations commerciales entre les deux pays. Il a précisé que le volume des échanges commerciaux bilatéraux a atteint environ 27 à 28 milliards de dollars ces dernières années.

Hamidreza Monaghebi Navaei, président de la Chambre de commerce mixte Iran-Australie, a déclaré que l’Expo 2025 de Téhéran constitue une opportunité exceptionnelle pour dynamiser le commerce entre l’Iran et l’Australie. Malgré les défis existants, une coopération ciblée et l’exploitation des capacités communes peuvent ouvrir la voie au développement des relations économiques.

Samad Hassan Zadeh, président de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'agriculture d'Iran, a évoqué les résultats de l'Expo 2025 en déclarant : « Les produits présentés lors de l'exposition Iran Expo 2025 montrent que le secteur privé, avec une vision mondiale, est prêt à jouer un rôle clé dans la diplomatie économique. »