Pezeshkian insiste sur la nécessité d’une justice éducative

Masoud Pezeshkian, ce dimanche 4 mai (14 Ordibehesht), lors de la cérémonie nationale en l’honneur de la Journée des Enseignants et en hommage aux enseignants exemplaires du pays, a déclaré : « Si nous voulons bâtir ce pays, nous devons prévoir des programmes sérieux pour nos enfants et nos élèves. C’est dès l’enfance, à travers une éducation adéquate, que se forme chez l’individu la croyance en ses capacités et la créativité nécessaire à la résolution des problèmes. »

Il a souligné : « Si nous voulons construire notre avenir et celui du pays, nous devons consacrer du temps à nos enfants et les encadrer avec des programmes efficaces. Ce sont vous, les enseignants, qui leur apprenez comment contribuer au développement du pays, comment apprendre, travailler et devenir utiles à la société. »

Rappelant à nouveau l’importance d’assurer une éducation équitable et de supprimer les discriminations dans l’accès à l’enseignement, le président Pezeshkian a insisté : « Pour construire notre pays, nous devons regarder l’ensemble de la population, pas uniquement les classes aisées. C’est en offrant les mêmes opportunités d’éducation à tous les élèves que nous pourrons progresser ensemble. »